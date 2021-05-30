20:36
Фото:телеграм-канал "Mash"
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что из бойцов СОБРа, которые проводили штурм, никто не пострадал. При задержании мужчина оказывал сопротивление.
Информацию о задержании злоумышленника подтвердили в СК. По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга были ранены как минимум два человека. Речь шла о сотруднике Росгвардии и ребенка, который был госпитализирован.
В Минздраве Свердловской области рассказали, что девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, огонь открыл бывший сотрудник правоохранительных органов.
В Екатеринбурге мужчина из окна стреляет по прохожим
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