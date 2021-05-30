Фото:телеграм-канал "Mash"

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что из бойцов СОБРа, которые проводили штурм, никто не пострадал. При задержании мужчина оказывал сопротивление.

Информацию о задержании злоумышленника подтвердили в СК. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга были ранены как минимум два человека. Речь шла о сотруднике Росгвардии и ребенка, который был госпитализирован.

В Минздраве Свердловской области рассказали, что девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, огонь открыл бывший сотрудник правоохранительных органов.