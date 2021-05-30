Мужчина открыл стрельбу в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС.
"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", – уточнил источник информагентства в правоохранительных органах региона.
По предварительной информации, один из пострадавших – сотрудник Росгвардии. Также сообщается о госпитализации ребенка.
Источник ТАСС уточнил, что предполагаемый стрелок – бывший сотрудник полиции.
Позднее стало известно, что на место происшествия направлен СОБР Росгвардии.
Ранее в мае тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову в Москве. Сообщалось, что пострадавшая планировала договориться со специалистом о тренировках и встретила его в подъезде жилого дома.