Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову в Москве

Фото: телеграм-канал "Baza"

В Москве мужчина, который является тренером по фигурному катанию, выстрелил в женщину из пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, пострадавшая со своей знакомой пришла к спортсмену, чтобы договориться о тренировках. Тренера они встретили в подъезде. После этого мужчина произвел выстрел в голову одной из женщин из пистолета с сигнальными патронами.

Пострадавшую госпитализировали. Детали случившегося выясняются.

Ранее в Воронеже был задержан мужчина, который стрелял из пистолета возле школы.

По предварительным данным, 33-летний воронежец подошел к ученикам пятого класса во время урока физкультуры, показал предмет, похожий на пистолет, и произвел один выстрел в воздух. Сразу после этого мужчина скрылся.

