Охранник магазина на юго-западе Москвы арестован за выстрел в мальчика

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Мужчина, который обвиняется в хулиганских действиях в отношении ребенка в Москве, арестован. Такое решение вынес суд, передает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Сегодня, 17 мая, суд с учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошел 14 мая. Тогда 10-летний мальчик без сопровождения матери катался на самокате. После этого охранник находящегося рядом магазина выстрелил в ребенка, по предварительным данным, сигнальной ракетой.

В результате мальчик получил телесные повреждения. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.