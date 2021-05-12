Двух мужчин задержали за стрельбу из автомата в Южном Бутове

Фото: МВД РФ

За стрельбу в Южном Бутове полиция задержала двух мужчин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Владимира Васенина.

Инцидент произошел на улице Академика Семенова. Сообщение об этом поступило в дежурную часть территориального отдела полиции.

"В результате проверки сотрудники патрульно-постовой службы полиции недалеко от места происшествия задержали двоих подозреваемых – 34-летнего и 41-летнего жителей столицы", – рассказал он.

Согласно предварительной информации, задержанными было произведено в воздух не менее 32 выстрелов. В ходе досмотра у них изъяли охолощенный автомат Калашникова. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее в торговом центре на севере столицы произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал травматический пистолет. Злоумышленника задержал уполномоченный полиции отдела МВД РФ по Хорошевскому району столицы лейтенант Дмитрий Ларин.