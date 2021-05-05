Участковый задержал вооруженного пистолетом хулигана в ТЦ на севере столицы

15:58
Фото: мвд.рф
В торговом центре на севере столицы произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал травматический пистолет. Злоумышленника задержал уполномоченный полиции отдела МВД РФ по Хорошёвскому району столицы лейтенант Дмитрий Ларин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
"Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих, сотрудник полиции принял решение обезвредить вооруженного человека. Применив физическую силу, он обезоружил правонарушителя, после чего доставил его в отдел полиции", – отметила Волк.
Задержанным оказался безработный москвич. У него изъяли зарегистрированный травматический пистолет. Однако документы на право его ношения отсутствовали.
В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении. Впоследствии его действия были дополнительно квалифицированы как хулиганство.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пистолета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки и ушибом темени. Полиция установила, что задержанный имел разрешение на оружие.
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