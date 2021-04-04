В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника "Жилищника" из пистолета

10:44
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пилета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"В данный момент мужчина, в ходе конфликта выстреливший из травматической версии пистолета Макарова в сотрудника ГБУ "Жилищник" в Большой Кондратьевском переулке в районе дома 12, строение 1, задержан", – рассказал информагентству источник в правоохранительных органах.
Пострадавший сотрудник "Жилищника" госпитализирован и находится в ГКБ имени Боткина. У него диагностировали проникающее ранение грудной клетки и ушиб темени.
Полиция установила, что задержанный имел разрешение на оружие. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.
Конфликт со стрельбой произошел в Большом Кондратьевском переулке накануне, 3 апреля. Правоохранительные органы сообщали об одном пострадавшем.
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