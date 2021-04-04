В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника "Жилищника" из пистолета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пилета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"В данный момент мужчина, в ходе конфликта выстреливший из травматической версии пистолета Макарова в сотрудника ГБУ "Жилищник" в Большой Кондратьевском переулке в районе дома 12, строение 1, задержан", – рассказал информагентству источник в правоохранительных органах.

Пострадавший сотрудник "Жилищника" госпитализирован и находится в ГКБ имени Боткина. У него диагностировали проникающее ранение грудной клетки и ушиб темени.

Полиция установила, что задержанный имел разрешение на оружие. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.

Конфликт со стрельбой произошел в Большом Кондратьевском переулке накануне, 3 апреля. Правоохранительные органы сообщали об одном пострадавшем.

