Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03 апреля, 23:23

Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в центре Москвы

происшествия

В центре Москвы произошел конфликт, который закончился стрельбой, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России

Уточняется, что инцидент произошел в Большом Кондратьевском переулке, дом 12, корпус 1.

"Предварительно, мужчина получил ранение из травматического пистолета. На место выехали сотрудники полиции", – сообщили правоохранители.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в хулиганстве в кафе в центре города. Злоумышленник зашел в заведение и в грубой форме начал требовать от продавца кофе. Бармен сделал ему замечание, в ответ на которое подозреваемый вступил с ним в конфликт и, используя в качестве оружия рукоятку ножа, причинил ему телесные повреждения.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать