Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в центре Москвы

В центре Москвы произошел конфликт, который закончился стрельбой, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России

Уточняется, что инцидент произошел в Большом Кондратьевском переулке, дом 12, корпус 1.

"Предварительно, мужчина получил ранение из травматического пистолета. На место выехали сотрудники полиции", – сообщили правоохранители.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в хулиганстве в кафе в центре города. Злоумышленник зашел в заведение и в грубой форме начал требовать от продавца кофе. Бармен сделал ему замечание, в ответ на которое подозреваемый вступил с ним в конфликт и, используя в качестве оружия рукоятку ножа, причинил ему телесные повреждения.