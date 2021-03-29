Житель Бердска после беседы в полиции вернулся домой и убил жену

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В Новосибирской области проводят служебную проверку полицейских, отпустивших после профилактической беседы местного жителя, который затем пришел домой и убил свою жену. Об этом сообщает РИА Новости.

29 марта сотрудники полиции получили сообщение о семейном конфликте. Они доставили в отдел 39-летнего хозяина квартиры и отпустили сразу после небольшой профилактической беседы. Через некоторое время он позвонил в полицию и сообщил, что убил супругу.

Повторно приехав по адресу, полицейские обнаружили тело 29-летней женщины и 60-летнего отца хозяина квартиры с резаной раной лица. Пенсионера сразу доставили в больницу.

Мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – отметили в главке МВД.

Ранее суд Курской области заключил под стражу врача – анестезиолога-реаниматолога Фатежской ЦРБ, который задушил коллегу-медсестру. Мужчина признал вину. Под стражей ему предстоит провести два месяца.