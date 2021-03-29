Подозреваемого в убийстве медсестры под Курском арестовали

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Суд Курской области заключил под стражу врача – анестезиолога-реаниматолога Фатежской ЦРБ, который в ночь с 26 на 27 марта задушил коллегу-медсестру. Об этом сообщается на сайте суда.

Мужчина признал вину и просил отправить его под домашний арест. Под стражей ему предстоит провести два месяца.

Причиной убийства 21-летней медсестры послужили неприязненные отношения. Подозреваемый начал избивать и душить девушку, в итоге именно асфиксия стала причиной смерти.

Родившийся в 1990 году мужчина никогда ранее не привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о гибели в Башкирии женщины, которую муж облил бензином и поджег. Причиной произошедшего стал семейный скандал на бытовой почве. Пострадавшая получила 80% ожогов тела и умерла в больнице.