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Москва 24

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Происшествия

17:57

Неизвестный "заминировал" все терминалы аэропорта Шереметьево – СМИ

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты экстренных служб проверяют терминалы столичного аэропорта Шереметьево после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе минирования терминалов аэропорта Шереметьево. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб", – говорится в сообщении.

Эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани не осуществлялась. Аэропорт сейчас работает в обычном режиме.

Ранее неизвестный "заминировал" все школы и детсады в Подмосковье. На место выезжали специалисты, сведений об эвакуации не поступало.

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