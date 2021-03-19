Информация о "минировании" улицы в Люберцах не подтвердилась

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Информация о "минировании" улицы Кирова в Люберцах не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее появилась информация об угрозе взрыва на указанной улице. На место прибыли специалисты для проведения проверки.

В данный момент эксперты завершили работы по выявлению угрозы взрыва.

"Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены", – заявил источник.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе "минирования" Останкинской башни. Персонал и посетителей эвакуировали.

Кроме того, из-за аналогичных сообщений проверяли столичные школы. В итоге ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.