Более 800 человек эвакуировано из ТЦ "Панорама" из-за подозрительного предмета

13:24 (обновлено 21.01.2021 14:23)
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Более 800 человек эвакуировано из ТЦ "Панорама" на юго-западе Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Из торгового центра "Панорама" на улице Гарибальди, 23, из-за подозрительного предмета эвакуированы 800 посетителей и 40 человек персонала", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции и кинологи. Специалисты обследуют здание.
Позднее в ТЦ прокомментировали инцидент.
"Сегодня в ТЦ "Панорама" поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Была сразу же объявлена эвакуация, а на место обнаружения оперативно прибыли сотрудники полиции и кинологи. Они осуществили проверку предмета, результатам которой оказалось, что это была ложная тревога.
В настоящий момент торговый центр работает в штатном режиме, сотрудники возвращаются на рабочие места", – заявила пресс-служба ТЦ.
Ранее в центре столицы саперы взорвали подозрительную сумку. Потом выяснилось, что в ней была пицца.
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