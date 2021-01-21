Более 800 человек эвакуировано из ТЦ "Панорама" из-за подозрительного предмета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Более 800 человек эвакуировано из ТЦ "Панорама" на юго-западе Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из торгового центра "Панорама" на улице Гарибальди, 23, из-за подозрительного предмета эвакуированы 800 посетителей и 40 человек персонала", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции и кинологи. Специалисты обследуют здание.

Позднее в ТЦ прокомментировали инцидент.

"Сегодня в ТЦ "Панорама" поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Была сразу же объявлена эвакуация, а на место обнаружения оперативно прибыли сотрудники полиции и кинологи. Они осуществили проверку предмета, результатам которой оказалось, что это была ложная тревога.

В настоящий момент торговый центр работает в штатном режиме, сотрудники возвращаются на рабочие места", – заявила пресс-служба ТЦ.

Ранее в центре столицы саперы взорвали подозрительную сумку. Потом выяснилось, что в ней была пицца.