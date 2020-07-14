Оперативники проверяют информацию о "минировании" клиники РЖД на Часовой улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Оперативные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в здании консультативно-диагностического центра РЖД. Оно находится на севере столицы, заявил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании консультативно-диагностического центра РЖД по адресу: улица Часовая, дом 20, якобы заложено взрывное устройство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место были направлены экстренные подразделения.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании МИД РФ в столице. На место прибыли экстренные службы для проверки информации. Эвакуация не проводилась.

Кроме того, 9 июля были сведения о "минировании" ТРЦ "Капитолий" в Орехово-Зуеве в Московской области. Данные об угрозе взрыва оказались ложными.