В Москве задержан мужчина, сообщивший о ложном минировании банка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сообщил о ложном минировании одного из отделений банка, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского отделения ведомства.

Росгвардия получила информацию о том, что человек, позвонивший и рассказавший о "минировании" финансового учреждения, находится в деревне Яковлевское. На место выехали сотрудники ведомства.

"Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны задержали 30-летнего безработного уроженца Республики Башкортостан, который сознался в содеянном", – сообщили в ведомстве.

Согласно информации Росгвардии, причиной ложного звонка стал отказ, который мужчина получил в банке в ответ на желание оформить кредитную карту. Мужчина в настоящее время находится в отделении полиции.

9 мая поступил анонимный звонок о "минировании" двух самолетов, которые летели из Домодедово в Сочи и Уфу. Данная информация не подтвердилась, поскольку после осмотра бортов взрывные устройства не были обнаружены.