Неизвестные "заминировали" все самолеты в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на всех самолетах в московском аэропорту Шереметьево и 10 рейсах в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

2 апреля злоумышленники уже "минировали" все лайнеры в Шереметьево. Самолеты осмотрели, опасных предметов обнаружено не было.

Прошлые сообщения о взрывных устройствах в самолетах датируются 26 марта. Это коснулось рейсов Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Челябинск, Екатеринбург – Москва, Санкт-Петербург – Москва и Москва – Пермь.