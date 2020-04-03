Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в трех столичных медучреждениях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный сообщил о минировании трех медицинских учреждений в столице, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Угрозы поступили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского на улице Большой Серпуховской, больницу № 57 имени Плетнева на улице 11-й Парковой и в Научный клинический центр РЖД на улице Часовой.

К медучреждениям направлены экстренные службы, ведется проверка.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрывов на всех самолетах в аэропорту Шереметьево. Лайнеры были осмотрены, опасных предметов не обнаружено.

Прошлые сообщения о взрывных устройствах в самолетах датируются 26 марта. Это коснулось рейсов Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Челябинск, Екатеринбург – Москва, Санкт-Петербург – Москва и Москва – Пермь.