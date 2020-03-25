Аэропорт Шереметьево получил сообщение о "минировании" пяти самолетов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту пяти самолетов, выполняющих рейсы из Москвы и в Москву на базе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

"В Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов Новосибирск – Москва, Москва – Челябинск, Москва – Саранск, Иркутск – Москва, Тюмень – Москва", – заявил источник информагентства в правоохранительных органах.

На данный момент самолеты из Тюмени в Москву и из Москвы в Саранск успешно приземлились. По результатам проверки стало известно, что взрывных устройств на борту лайнеров не было.

Остальные самолеты пока находятся в воздухе.

Накануне, 24 марта, неустановленные злоумышленники сообщили о "минировании" 13 самолетов за день. Это касалось преимущественно авиарейсов из Москвы и в Москву.

