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Москва 24

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Происшествия

18:39

Аэропорт Шереметьево получил сообщение о "минировании" пяти самолетов

происшествия транспорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту пяти самолетов, выполняющих рейсы из Москвы и в Москву на базе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

"В Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов Новосибирск – Москва, Москва – Челябинск, Москва – Саранск, Иркутск – Москва, Тюмень – Москва", – заявил источник информагентства в правоохранительных органах.

На данный момент самолеты из Тюмени в Москву и из Москвы в Саранск успешно приземлились. По результатам проверки стало известно, что взрывных устройств на борту лайнеров не было.

Остальные самолеты пока находятся в воздухе.

Накануне, 24 марта, неустановленные злоумышленники сообщили о "минировании" 13 самолетов за день. Это касалось преимущественно авиарейсов из Москвы и в Москву.

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