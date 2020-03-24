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Москва 24

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Происшествия

17:50

Неизвестные "заминировали" 13 самолетов внутри России за день

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные "заминировали" 13 самолетов за день, передает ТАСС.

Ранее стало известно о "минировании" восьми самолетов. Список пополнился еще пятью лайнерами, выполняющие рейсы: Москва – Владивосток, Москва – Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург – Москва, Новосибирск – Москва, Москва – Казань и Омск – Москва.

Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили также в Боткинскую больницу и НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей в Москве, в две подмосковные больницы и одну поликлинику.

Данные об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с начала марта. За это время было "заминировано" более 70 самолетов.

20 марта в аэропорт Шереметьево поступили данные о "минировании" 10 самолетов. Речь шла о лайнерах, выполняющих рейсы из Москвы в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и из Новосибирска в Москву.

23 марта сообщалось об угрозе взрыва на бортах воздушных суден Москва – Екатеринбург и Москва – Архангельск. Оба совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Маршруты полета из-за инцидента не менялись.

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