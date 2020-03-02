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Москва 24

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Происшествия

18:19

В Москве задержан подозреваемый в телефонном терроризме

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва в ряде городов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Задержанным оказался 31-летний приезжий мужчина. По версии следствия, он позвонил на "02", сообщив о "минировании" разных объектов в нескольких городах. При этом мужчина вел интернет-трансляцию в одной из соцсетей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Утром в понедельник полиция проверяла торговый центр "Охотный ряд" и гостиницу Four Seasons Hotel Moscow после звонка о "минировании". Кроме того, угроза взрыва поступила и в отношении одной из московских школ.

Очередная волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули школы, суды, вокзалы, торговые центры и транспорт.

ФСБ обнаружила несколько сервисов, с которых поступали такие сообщения. В России заблокировали Protonmail, Startmail.com, Guerrillamail.com, Cock.li, Tutanota.com.

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