В Москве задержан подозреваемый в телефонном терроризме

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва в ряде городов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Задержанным оказался 31-летний приезжий мужчина. По версии следствия, он позвонил на "02", сообщив о "минировании" разных объектов в нескольких городах. При этом мужчина вел интернет-трансляцию в одной из соцсетей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Утром в понедельник полиция проверяла торговый центр "Охотный ряд" и гостиницу Four Seasons Hotel Moscow после звонка о "минировании". Кроме того, угроза взрыва поступила и в отношении одной из московских школ.

Очередная волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули школы, суды, вокзалы, торговые центры и транспорт.

ФСБ обнаружила несколько сервисов, с которых поступали такие сообщения. В России заблокировали Protonmail, Startmail.com, Guerrillamail.com, Cock.li, Tutanota.com.