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Москва 24

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Происшествия

15:17

Угрозы взрывов в Москве оказались ложными

происшествия

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Специалисты экстренных служб проверили информацию о "минированиях" в столице, передает ТАСС. Угрозы взрывов не подтвердились.

Анонимные сведения поступали насчет Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Ленинградского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского вокзалов, аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и телецентра "Останкино". Проверка показала, что взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ там нет. Эвакуация в зданиях не проводилась, все объекты работают штатно.

27 февраля стало известно о "минированиях" в Домодедово, Шереметьево, а также в Российском государственном аграрном университете. Аэропорты функционировали штатно, эвакуация не понадобилась, из корпусов вуза же вывели около 12,5 тысячи человек.

Очередная волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули школы, суды, вокзалы, торговые центры и транспорт.

ФСБ обнаружила несколько сервисов, с которых поступали такие сообщения. В России заблокировали Protonmail, Startmail.com, Guerrillamail.com, Cock.li, Tutanota.com.

Почти 1,5 млн человек эвакуировали в столице с ноября из-за сообщений о "минировании"

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