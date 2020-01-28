Суд приговорил женщину к двум годам колонии за "минирование" домов в деревне

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Суд приговорил жительницу Подмосковья к двум годам колонии за заведомо ложные сообщения о минированиях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Следствие и суд установили, что в феврале минувшего года женщина совершила пять звонков в экстренные службы. Она сообщала об угрозе "минирования" трех многоквартирных домов в деревне Островцы. Все сообщения оказались ложными, представляющих опасность предметов обнаружено не было.

Ранее неизвестный сообщал об угрозах взрывов на трех вокзалах, в двух судах и пяти столичных школах. На местах были организованы проверки, сообщения не подтвердились.

До этого ФСБ удалось заблокировать ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". В целях предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами, а также обеспечения защиты российского интернета от распространения недостоверной информации доступ к ресурсу был закрыт.

