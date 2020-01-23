Три вокзала, два суда и пять школ "заминировали" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве сообщили об угрозе взрывов на трех вокзалах, в двух судах и пяти школах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что речь идет о Ленинградском, Ярославском и Курском вокзалах, а также о Нагатинском и Перовском райсудах.

Кроме того, была произведена эвакуация пяти московских школ после анонимных звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

"На объекты прибыли представители экстренных служб и проверяют информацию о заложенных там взрывных устройствах", – говорится в сообщении.

По данным источника, в судах была проведена эвакуация, вокзалы продолжают работу в штатном режиме.

Накануне десять столичных судов проверяли после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Специалисты оперативных служб также проверяли ряд станций Московского метрополитена, Белорусский вокзал и одну станцию Московского центрального диаметра (МЦД) в Красногорске.

Также сообщается, что ФСБ удалось заблокировать ресурс, с которого поступали сообщения о минированиях. В целях предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами, а также обеспечения защиты российского интернета от распространения недостоверной общественно значимой информации доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был закрыт.

Волна "минирований" началась в Москве в конце ноября. Неизвестные рассылали анонимные сообщения на электронную почту школ, судов, вузов, торговых центров. Ни одна из угроз подтверждена не была.