Три вокзала, два суда и пять школ "заминировали" в Москве

23 января, 10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве сообщили об угрозе взрывов на трех вокзалах, в двух судах и пяти школах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что речь идет о Ленинградском, Ярославском и Курском вокзалах, а также о Нагатинском и Перовском райсудах.
Кроме того, была произведена эвакуация пяти московских школ после анонимных звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах.
"На объекты прибыли представители экстренных служб и проверяют информацию о заложенных там взрывных устройствах", – говорится в сообщении.
По данным источника, в судах была проведена эвакуация, вокзалы продолжают работу в штатном режиме.
Накануне десять столичных судов проверяли после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Специалисты оперативных служб также проверяли ряд станций Московского метрополитена, Белорусский вокзал и одну станцию Московского центрального диаметра (МЦД) в Красногорске.
Также сообщается, что ФСБ удалось заблокировать ресурс, с которого поступали сообщения о минированиях. В целях предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами, а также обеспечения защиты российского интернета от распространения недостоверной общественно значимой информации доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был закрыт.
Волна "минирований" началась в Москве в конце ноября. Неизвестные рассылали анонимные сообщения на электронную почту школ, судов, вузов, торговых центров. Ни одна из угроз подтверждена не была.
Станции метро, МЦД и Белорусский вокзал проверяют из-за сообщений о минировании
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