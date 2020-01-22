Десять судов Москвы проверяют после анонимных сообщений о минировании

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В Москве проверяют десять районных судов после анонимных сообщений об угрозе взрывов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в Чертановском, Хорошевском, Пресненском, Никулинском, Нагатинском, Лефортовском и Измайловском районных судах. Эта информация проверяется", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о минировании Головинского, Коптевского и Солнцевского райсудов.

Специалисты оперативных служб также проверяют ряд станций Московского метрополитена, Белорусский вокзал, одну станцию Московского центрального диаметра (МЦД) в Красногорске из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва.

Ранее более 750 человек эвакуировали из ГУМа из-за якобы заложенного взрывного устройства. Проверку здания провели полицейские и кинологи с собаками.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов начали поступать в социальные объекты столицы с ноября 2019 года. Неизвестные отправляют письма о "минировании" судов, школ, торговых центров, вузов на электронную почту. Ни одна из угроз не подтвердилась.