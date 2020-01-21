Фото: телеграм-канала "Московские новости"

Более 750 человек эвакуировали из ГУМа из-за угрозы взрыва. Сейчас там работают полицейские и кинологи с собаками, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во вторник из-за анонимных сообщений о минировании специалисты приступили к проверке двух детских садов и Курского вокзала.

Также эвакуация прошла в семи районных судах, проверяют аэропорты Шереметьево, Домодедово и четыре ТЦ в Подмосковье.

7 судов и 2 детсада проверяют из-за сообщений о минировании

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года. Информация об угрозе взрыва поступает по электронной почте.