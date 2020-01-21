В Москве "заминировали" пять судов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице эвакуируют людей из пяти судов из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание", – говорится в сообщении.

Эвакуация прошла в Гагаринском, Чертановском, Зеленоградском, Щербинском и Останкинском судах. В настоящее время правоохранители проводят проверку на местах.

Накануне сообщалось, что были "заминированы" более 100 школ и детских садов, а также 20 ТЦ. Информация поступила от анонимного источника, были проведены проверки.

Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в городские социальные объекты. Ни одна из угроз не подтверждалась.