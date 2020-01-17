Все сообщения об угрозах минирования в Москве оказались ложными

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специалисты проверили здания, в которые поступали сообщения об угрозе минирования. Опасных предметов не найдено, сообщает ТАСС.

Проверкикоснулись шести районных судов, десяти школ и детских садов в Москве. Уточнялось, что речь идет о Таганском, Чертановском, Пресненском, Хорошевском, Никулинском и Басманном судах. Информация об угрозах взрыва оказалась ложной.

15 января анонимные сообщения о минированиях поступали в башню "Федерация" в "Москва-Сити", шесть вокзалов и одну школу. Об угрозе взрыва заявляли в Чертановском и Останкинском районных судах.

13 января появились сведения о заложенном взрывном устройстве в четырех столичных дошкольных учреждениях и одном роддоме. В тот же день неизвестный сообщил об угрозе взрыва в гимназии городского округа Долгопрудный. Днем ранее проверяли ТЦ "Авиапарк" и Lotte Plaza.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины и вузы.