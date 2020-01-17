Эвакуация прошла в столичных судах из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Эвакуация прошла в шести столичных судах из-за угроз взрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Проверки проходят в Таганском, Чертановском, Пресненском, Хорошевском, Никулинском и Басманном судах.

Накануне эвакуация проводилась в Басманном, Тверском, Мещанском, Щербинском, Савеловском и Зюзинском судах. Помещения обследовали сотрудники оперативных служб.

До этого анонимные сообщения о "минированиях" поступили в башню "Федерация" в "Москва-Сити", шесть вокзалов и одну школу.

Сообщалось также об угрозе взрыва в Чертановском и Останкинском районных судах.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины и вузы.