Шесть районных судов Москвы проверяют из-за угрозы взрыва

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В шесть районных судов столицы поступили звонки о заложенном взрывном устройстве, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Эвакуация прошла в Басманном, Тверском, Мещанском, Щербинском, Савеловском и Зюзинском судах. Сейчас сотрудники оперативных служб обследуют помещения.

Накануне анонимные сообщения о "минированиях" поступили в башню "Федерация" в "Москва-Сити", шесть вокзалов и одну школу. Проверки уже начались.

Сообщалось также об угрозе взрыва в Чертановском и Останкинском районных судах.

13 января поступали сведения о заложенном взрывном устройстве в четырех столичных дошкольных учреждениях и одном роддоме. В тот же день неизвестный заявил об угрозе взрыва в гимназии городского округа Долгопрудный.