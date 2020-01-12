Два столичных ТЦ проверяют из-за угрозы взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в два торговых центра в Москве

В Москве проверяют два торговых центра после поступивших сообщений об угрозе взрыва. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Информация о заложенных взрывных устройствах поступила в ТЦ "Авиапарк" и Lotte Plaza, на место отправлены сотрудники оперативных служб", – говорится в сообщении.

В настоящее время информации об эвакуации посетителей и персонала не поступало. Подробности устанавливаются.

Волна "минирований" началась в столице в ноябре 2019 года. Неизвестные регулярно сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах в магазинах, школах, судах и других общественных местах. Ни одна из угроз не подтвердилась.