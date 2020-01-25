Неизвестный сообщил о "минировании" ТЦ "Спектр" на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Анонимный звонок с угрозами взрыва ТЦ "Спектр" у метро Теплый стан поступил в экстренные службы. Об этом информирует ТАСС.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в торговом центре "Спектр" в Москве. На месте работают специалисты экстренных служб, информация проверяется", – сообщил источник в экстренных службах города.

Отмечается, что в данный момент эвакуация людей из здания не проводилась. Информация о "минировании" проверяется.

Ранее информация о "минировании" поступила в столичные суды. Во всех учрежениях была проведена срочная эвакуация.

23 января появились сообщения о "минировании" на Киевском вокзале. О заложенном взрывном устройстве сообщал неизвестный.