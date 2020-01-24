Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве людей эвакуируют из зданий столичных судов из-за угрозы взрывов.

По данным РИА Новости, информация о "минировании" поступила в Чертановский, Солнцевский, Щербинский, Пресненский, Гагаринский, Савеловский, Останкинский суды.

Кроме того, сообщения о заложенных взрывных устройствах также были направлены анонимом в Коптевский, Измайловский и Головинский районные суды, передает ТАСС.

В настоящее время специалисты обследуют здания и прилегающую к ним территорию.

"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здания", – говорится в сообщении.

Накануне аноним сообщил о "минировании" школы в центре Москвы. Поступило анонимное сообщение о том, что в школе № 354 в Лефортовском переулке заложено взрывное устройство. На месте была проведена проверка, угроза не подтвердилась.

Отмечается, что с начала ноября, когда началась волна "минирований", в столице было эвакуировано почти 1,5 миллиона человек.