Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Москве людей эвакуируют из зданий столичных судов из-за угрозы взрывов.
По данным РИА Новости, информация о "минировании" поступила в Чертановский, Солнцевский, Щербинский, Пресненский, Гагаринский, Савеловский, Останкинский суды.
Кроме того, сообщения о заложенных взрывных устройствах также были направлены анонимом в Коптевский, Измайловский и Головинский районные суды, передает ТАСС.
В настоящее время специалисты обследуют здания и прилегающую к ним территорию.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здания", – говорится в сообщении.
Накануне аноним сообщил о "минировании" школы в центре Москвы. Поступило анонимное сообщение о том, что в школе № 354 в Лефортовском переулке заложено взрывное устройство. На месте была проведена проверка, угроза не подтвердилась.
Отмечается, что с начала ноября, когда началась волна "минирований", в столице было эвакуировано почти 1,5 миллиона человек.
Почти 1,5 млн человек эвакуировали в столице с ноября из-за сообщений о "минировании"