Аноним сообщил о "минировании" школы в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы "заминировали" школу. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что речь идет о школе № 345 в Басманном районе столицы.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в школе № 354 в Лефортовском переулке заложено взрывное устройство", – сообщил источник.

В настоящий момент к зданию образовательного учреждения выехали экстренные городские службы.

Ранее неизвестный сообщал об угрозе взрывов в трех вокзалах, двух судах и пяти столичных школах. На местах были организованы проверки, сообщения о минировании не подтвердились.

Кроме того, стало известно о блокировке ресурса, с которого поступали сообщения с угрозами. В ФСБ заявили, что доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был закрыт.