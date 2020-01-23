Киевский вокзал в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Киевский вокзал в Москве проверят из-за информации о заложенном взрывном устройстве, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

В четверг аноним сообщил о "минировании" школы № 345 в Басманном районе столицы. К зданию прибыли экстренные городские службы. Всего в городе проверяют свыше 20 школ и четыре районных суда.

Ранее неизвестный сообщал об угрозе взрывов в трех вокзалах, двух судах и пяти столичных школах. На местах были организованы проверки, сообщения о минировании не подтвердились.

Кроме того, стало известно о блокировке ресурса, с которого поступали сообщения с угрозами. В ФСБ заявили, что доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был закрыт.