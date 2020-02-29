Неизвестные "заминировали" семь вокзалов и два аэропорта в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Неизвестные "заминировали" аэропорты Внуково и Домодедово, а также семь столичных вокзалов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Поступил анонимный звонок в полицию об угрозах взрыва в аэропортах Внуково и Домодедово, а также Ярославского, Казанского, Ленинградского, Павелецкого, Белорусского, Савеловского, Курского вокзалов", – сказал источник.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась в ноябре 2019 года. Злоумышленники сообщают об угрозах взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.

ФСБ выявила несколько сервисов, с которых поступали сообщения. Так, на территории России заблокировали сервисы Protonmail, Startmail.com, Guerrillamail.com, Cock.li, Tutanota.com – по данным ФСБ, в прошлом году с этого сервиса поступило 58 сообщений с анонимными угрозами.