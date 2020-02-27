В Москве эвакуировали людей из аграрного университета из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Массовую эвакуацию проводят в Российском государственном аграрном университете в Москве, сообщает ТАСС.

Причиной вывода людей из всех общежитий и корпусов вуза стало сообщение о "минировании" зданий. В результате экстренных мероприятий было эвакуировано около 12,5 тысячи человек.

В настоящий момент экстренные службы проводят проверку зданий аграрного университета.

Ранее сообщение о "минировании" поступило в отношение аэропортов Домодедово и Шереметьево. Была проведена проверка, после которой аэропорты продолжили работать в штатном режиме.

Аналогичная угроза коснулась и башни "Федерация Восток", которая входит в комплекс "Москва-Сити". Более тысячи человек были эвакуированы из зданий.

Регулярно поступают сообщения о "минировании" столичных судов. Так, 26 февраля эвакуацию провели в пяти судебных зданиях столицы. Днем ранее "заминировали" девять судов.