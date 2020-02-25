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Москва 24

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Происшествия

15:37

Девять судов "заминировали" в Москве

суды происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эвакуация произошла в девяти районных судах Москвы из-за поступивших угроз о "минировании" зданий, сообщает РИА Новости.

Людей вывели из Чертановского, Кунцевского, Дорогомиловского, Кузьминского, Савеловского, Басманного и Лефортовского судов. Также эвакуация прошла в Тверском и Мещанским районных судах.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Анонимы отправляют по электронной почте письма с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах и вузах столицы и ряда других городов.

ФСБ России удалось заблокировать пять иностранных ресурсов, с которых поступали многочисленные ложные сообщения. Так, ни одна из ранее обозначенных угроз не подтвердилась.

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