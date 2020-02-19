Более 10 районных судов Москвы получили сообщения об угрозе взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одиннадцать районных судов Москвы получили анонимные сообщения по электронной почте с угрозами взрыва, сообщает ТАСС. В семи из них проводится эвакуация.

Людей выводят из Щербинского, Савеловского, Басманного, Лефортовского, Чертановского, Измайловского и Нагатинского районных судов.

Анонимные сообщения поступили также в Тимирязевский, Головинский, Коптевский и Гагаринский районные суды.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.

Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.