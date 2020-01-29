Сервис Protonmail заблокирован в РФ из-за рассылок о "минировании"

11:16
Фото: Москва 24/Роман Балаев
ФСБ России сообщила о блокировке еще одного зарубежного почтового сервиса, с которого осуществлялась рассылка ложных сообщений об угрозах взрывов различных объектов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что после начала блокировки расположенного в Нидерландах сервиса Startmail.com с 24 января 2020 года анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Protonmail.com (Швейцария).
"Все угрозы носили ложный характер", – отметили в ЦОС.
Как добавили в Центре общественных связей, в 2019 году этот же почтовый сервис использовался преступниками для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 аналогичных объектов.
В среду, 29 января, пять столичных школ получили сообщения с угрозами взрывов, на месте работают сотрудники полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы, которые обследуют здания и близлежащую территорию", – сказал собеседник агентства.
Утром 27 января волна "минирований" также прошла по столице. Преимущественно сообщения приходят на электронную почту, иногда поступают звонки по телефону. Были "заминированы" порядка 10 судов, все станции столичного метро, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", а также территориальное управление Росимущества.
23 января ФСБ выявила ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.
С ноября в Москве эвакуировали почти 1,5 миллиона человек. Храм Христа Спасителя угрожали "взорвать" 14 раз, а Центральный телеграф – 10. Каждую неделю звонки поступают на все станции подземки.
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