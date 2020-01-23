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Москва 24

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Происшествия

23 января, 04:23

Анонимные звонки с угрозами минирования поступили в детские сады на Дальнем Востоке

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Анонимные звонки с сообщениями о "минировании" поступили в детские сады Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и Владивостока. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявления администраций городов.

"В 15 садов поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах и продолжают поступать. Детей эвакуируют", – подтвердили в управлении образования городской администрации Хабаровска.

Сообщения с угрозами взрыва также поступили в один детский сад Биробиджана и в 5 детских садов в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, по той же причине проводится эвакуация в 3-х детских садах Владивостока.

"Детей эвакуируют в теплые помещения, сотрудники извещают родителей", – оповестили в пресс-службе мэрии города.

Похожая серия анонимных звонков о "минировании" произошла на Дальнем Востоке 13 января. Тогда были эвакуированы все школы Хабаровска, а также некоторые учебные учреждения Владивостока, Благовещенска, и Уссурийска.

В понедельник, 20 января, в столице "заминировали" более 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Проверкой информации занимались сотрудники экстренных служб города.

150 эвакуаций из-за "минирования" произвели в столице 20 января

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