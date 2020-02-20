В Москве "заминировали" восемь судов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве людей эвакуируют из восьми районных судов из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов.

"Эвакуация в Чертановском, Щербинском, Измайловском, Преображенском, Лефортовском, Замоскворецком судах", – сообщает ТАСС.

Ранее сообщения о "минировании" поступили в Головинский и Коптевский райсуды.

Отмечается, что из зданий были выведены 65 человек работников и 78 посетителей.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Анонимы отправляют по электронной почте письма с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах и вузах столицы и ряда других городов.

ФСБ России удалось заблокировать пять иностранных ресурсов, с которых поступали многочисленные ложные сообщения. Так, ни одна из ранее обозначенных угроз не подтвердилась.