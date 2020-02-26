Эвакуацию провели в пяти судах столицы из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице из Люблинского и Лефортовского судов эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Эвакуированы Лефортовский и Люблинский суды Москвы", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, общее количество судов, из которых эвакуировали людей, возросло до пяти. Ранее эвакуацию проводили в Басманном, Чертановском и Коптевском суде столицы.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Анонимы отправляют по электронной почте письма с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах и вузах столицы и ряда других городов.

ФСБ России удалось заблокировать пять иностранных ресурсов, с которых поступали многочисленные ложные сообщения. Так, ни одна из ранее обозначенных угроз не подтвердилась.