Торговый центр, гостиницу и школу "заминировали" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Три здания проверяют в столице в связи с анонимными сообщениями о "минировании", сообщает ТАСС.

Речь идет о торговом центре "Охотный ряд" и гостинице Four Seasons Hotel Moscow. Кроме того, угроза взрыва поступила и в отношении одной из московских школ.

Сообщается, что около 50 человек были эвакуированы из торгового центра. В настоящий момент на местах работают специалисты, осуществляя проверку помещений.

Волна "минирований" началась в России с ноября 2019 года. Так, недавно в Москве поступила информация о "минировании" аэропортов Внуково и Домодедово, а также об угрозе взрыва семи вокзалов.

Об аналогичной угрозе сообщали и в отношении аграрного университета и башни "Федерация Восток". В этот же день эвакуации в связи с "минированием" провели в пяти московских судах.