Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании МГИМО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО) проверяют в связи с сообщением об угрозе взрыва, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На место прибыли оперативные службы, проводится проверка", – сообщил источник.

В настоящий момент неизвестно об эвакуации людей из здания.

Ранее в Москве провели эвакуацию в девяти районных судах Москвы. Причиной послужили поступившие угрозы о "минировании" зданий.

20 февраля подобные сообщения касались еще восьми московских судов, среди которых были Чертановский, Щербинский, Измайловский, Преображенский, Лефортовский, Замоскворецкий, Головинский и Коптевский.

