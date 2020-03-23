Самолеты из Москвы в Екатеринбург и Архангельск "заминированы" неизвестными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на бортах двух пассажирских самолетов, вылетевших из Москвы в Екатеринбург и Архангельск. Об этом сообщает ТАСС.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на бортах самолетов Москва – Екатеринбург и Москва – Архангельск", – сообщил собеседник информагентства.

На борту, следующем в Архангельск, находились 66 человек. Оба самолета совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Маршруты полета из-за инцидента не менялись.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 70 рейсов. Например, 20 марта в аэропорт Шереметьево поступила анонимная информация о минировании 10 самолетов. Речь шла о лайнерах, выполняющих рейсы из Москвы в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и из Новосибирска в Москву.

В правоохранительных органах ранее заявляли, что неизвестные вымогают биткоины и угрожают продолжить волну "минирований".

