Самолет совершил вынужденную посадку в Пулково после сигнала о неисправности

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Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления, сообщает ТАСС.

Капитан корабля доложил о технической неисправности и решении вернуться в аэропорт. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи.

Борт благополучно приземлился и встал на место стоянки. В результате никто не пострадал. Теперь вылет судна намечен на 23:10.

14 марта неизвестные сообщили о "минировании" сразу четырех самолетов. Речь шла о суднах, отправлявшихся из Москвы в Тюмень и Челябинск, а также курсирующих из Иркутска и Новосибирска в столицу.

