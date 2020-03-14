Самолет рейса Москва – Челябинск экстренно приземлился в Казани

Фото: flightradar24.com

Самолет Москва – Челябинск экстренно приземлился в аэропорту Казани. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на справочную аэропорта Казани.

"Борт прибыл на запасной, рейс SU1422 Москва – Челябинск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причина приземления пока неизвестна.

Некоторые СМИ сообщают, что самолет экстренно приземлился из-за дебоша на борту.

Ранее воздушное судно, летевшее по рейсу Новосибирск – Москва, совершило экстренную посадку в Перми. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в самолете.

До этого в Москве произошли задержки и отмены рейсов сразу в нескольких аэропортах. Причину изменений в расписании не уточнили.