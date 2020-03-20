Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный "заминировал" 10 самолетов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Анонимная информация поступила в аэропорт Шереметьево. Речь идет о самолетах, выполняющих рейсы из Москвы в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и из Новосибирска в Москву.

Похожая ситуация произошла 19 марта. Это касалось рейсов Санкт-Петербург – Москва, Москва – Уфа и Новосибирск – Москва.

16 марта анонимные угрозы коснулись воздушных суден, вылетевших из Шереметьево. Это рейсы Москва – Пермь, Москва – Тюмень и Москва – Уфа.

14 марта были "заминированы" четыре самолета. Два вылетели из Москвы в Тюмень и Челябинск, еще два – из Иркутска и Новосибирска в столицу.