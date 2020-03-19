Неизвестные сообщили о "минировании" трех самолетов

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Три пассажирских самолета "заминировали" в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС.

Анонимная информация поступила на электронную почту аэропорта Домодедово. Это касается рейсов Санкт-Петербург – Москва, Москва – Уфа и Новосибирск – Москва. Первый самолет благополучно сел.

Похожая ситуация произошла 17 марта. Тогда стало известно об угрозе взрыва на трех самолетах, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск.

16 марта то же коснулось воздушных суден, вылетевших из Шереметьево. Это рейсы Москва – Пермь, Москва – Тюмень и Москва – Уфа.

14 марта были "заминированы" четыре самолета. Два вылетели из Москвы в Тюмень и Челябинск, еще два – из Иркутска и Новосибирска в столицу.