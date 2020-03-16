Неизвестные сообщили о "минировании" трех самолетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные сообщили об угрозах взрывов на борту трех самолетов, вылетевших из Шереметьево, сообщает ТАСС.

Анонимные сообщения пришли на электронную почту авиаузла. Речь идет о рейсах Москва – Пермь, Москва – Тюмень и Москва – Уфа. Все самолеты находятся в воздухе.

По данным агентства, самолеты не изменили маршрут и следуют в пункты назначения.

Ранее воздушное судно, летевшее по рейсу Новосибирск – Москва, совершило экстренную посадку в Перми. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в самолете.

До этого в Москве произошли задержки и отмены рейсов сразу в нескольких аэропортах. Причину изменений в расписании не уточнили.